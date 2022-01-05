Что ученые обнаружили на погребальном корабле викингов

Норвежские археологи из Исторического музея Университета Осло официально заявили, что раскопки погребального корабля викингов завершились. Учитывая, что грабители и фермеры серьезно повредили курган, ученым все равно удалось найти около 8 тыс фрагментов различных предметов древности.

Они обнаружили в земле отпечаток и ржавчину от непривычно большого топора, самого топора там не было, скорее всего его украли грабители. Недалеко от этого места нашли сильно проржавевший кусок металла, который также оказался топором. С корабля археологи извлекли лошадиные зубы, а также множество фрагментов костей копытных животных. Скорее всего их убили в рамках погребального ритуала.

За стеной погребальной камеры археологи обнаружили обгоревшие человеческие кости, вероятно, что они происходят из другой могилы и оказались здесь при строительстве кургана.