Что из домашних вещей может спровоцировать у вас аллергию

Первая — пищевые аллергены. В нее вошли любые продукты, которые могут вызвать аллергию. Они сосредоточены, что неудивительно, на кухне.



Второй группой врач назвал плесень. Их споры могут образовываться на влажных углах, стенах, вдоль водопроводных труб, где скапливается конденсат. Плесень может появиться и под ковром, который висит на холодной и мокрой стене.



Третью группу аллергенов составила домашняя пыль. По словам врача, самый сильный раздражитель в этой категории — клещ домашней пыли. Болибок уточнил, что особую опасность в этой группе представляет мягкая мебель, ковры и пледы, на которых скапливается пыль, и откуда ее тяжелее всего удалить.



По словам иммунолога, бороться же с этими аллергенами, можно обычным проветриванием помещений и частой влажной уборкой.