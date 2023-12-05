Что заменит ТВ, смартфоны, наушники и какие устройства все будут использовать через 30 лет

Телефоны? Забудьте о «кирпичиках», теперь они встраиваются в гарнитуры, уши или мозг. Оснащенные генеративным искусственным интеллектом, эти виртуальные помощники предсказывают ваши потребности, легко соединяясь с окружающими устройствами. Производство становится все более экологичным: полностью отслеживаемые цепочки поставок и растворимые печатные платы, которые легко перерабатываются.

Любители фитнеса готовятся к появлению препаратов, которые улучшают результаты тренировок и цифровых двойников инструкторов. Смарт-часы, ставшие волшебниками здоровья, отслеживают все - от кровяного давления до уровня глюкозы. А в будущем, когда возникнет опасность стихийных бедствий, носимые мониторы, сканеры и усовершенствованные маски для фильтрации воздуха станут предметами первой необходимости.

Наушники превратятся в персонализированные 3D-печатные чудеса, выполняющие роль вашей персональной операционной системы. А автомобили? Аккумуляторы получают большой прирост хранимого объема энергии, автопилот становится нормой, а летающие такси революционизирует городской транспорт.