Что ждет ИИ в 2025 году — ответили эксперты из MIT

Эксперты MIT выделяют пять главных тенденций.

Во-первых, ИИ-технологии начнут активно применяться для создания виртуальных миров и видеоигр, превращая простые изображения в интерактивные среды. Это откроет новые возможности как для геймдевелоперов, так и для тренировки роботов.

Во-вторых, крупные языковые модели обретут способность «рассуждать», что повысит их точность в решении сложных задач. Компании, такие как OpenAI и Google, уже внедряют технологии пошагового подхода к ответам.

Третья тенденция — усиление роли ИИ в научных исследованиях. После успеха AlphaFold, модели для предсказания структуры белков, искусственный интеллект начнет активно применяться в материаловедении и биологии.

Кроме того, ИИ-технологии станут еще ближе к сфере национальной безопасности. Такие компании, как OpenAI и Microsoft, начнут тесно сотрудничать с военными организациями для разработки инструментов в области разведки и обороны.

Наконец, NVIDIA может столкнуться с реальной конкуренцией в сфере чипов, так как стартапы и крупные игроки, включая Amazon и AMD, активизируют разработки новых архитектур процессоров.