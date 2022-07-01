Что ждёт космический корабль Cygnus, когда в США закончатся российские двигатели РД-181

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Что ждёт космический корабль Cygnus, когда в США закончатся российские двигатели РД-181Будущее запусков корабля неясно
В августе должен состояться полёт грузового космического корабля Cygnus к МКС. Но планирование этого полёта на данный момент остаётся неясным из-за того, что у США может не остаться российских ракетных двигателей РД-181.
И дело не только в санкциях. Первая ступень средней ракеты Antares, несущей грузовой корабль, и которая содержит два РД-181, производится на Украине.
С начала спецоперации доступность компонентов для сборки ступени и двигателей — под больши вопросом.