Что ждёт танки Abrams и Leopard при столкновении с российской Арматой — рассказал французский эксперт

Танк Армата остается некой «тёмной лошадкой» для западной разведки, поскольку мало что известно о его возможностях, согласно Лекурье. Напомним, Международный институт стратегических исследований предполагает, что Т-14 станет основной боевой единицей в танковых войсках России.

Лекурье описывает новый российский танк как прорыв в сравнении с другими бронированными машинами страны. Этот «технологически революционный» танк уже использовался в военных операциях и эксперт предполагает, что впредь он будет использоваться вместе с боевыми машинами пехоты.

Напомним, что ранее американский офицер в отставке Брент Иствуд выразил восхищение Арматой, отметив, что её особенностью является размещение трёхчеловечного экипажа не в башне, как обычно, а в бронированной камере в передней части корпуса.