Что значит банкротство Google для его работы в России

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Что значит банкротство Google для его работы в РоссииОбъяснил депутат Госдумы
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что объявленное банкротство российской «дочки» Google не скажется на работе сервисов компании.
По его словам, российское представительство Google было, по сути, отделом продаж, занималось продажей рекламы. Его банкротство никак не должно повлиять на работу компании в России. То есть Google просто убрала из России отдел продаж, не более.
«С точки зрения присутствия Google и его сервисов это ничего не значит, поскольку «дочка» была по сути отделом продаж. Они продавали рекламу и торговали своими продуктами — будут продавать напрямую», — отметил Горелкин.