Что значит банкротство Google для его работы в России

По его словам, российское представительство Google было, по сути, отделом продаж, занималось продажей рекламы. Его банкротство никак не должно повлиять на работу компании в России. То есть Google просто убрала из России отдел продаж, не более.

«С точки зрения присутствия Google и его сервисов это ничего не значит, поскольку «дочка» была по сути отделом продаж. Они продавали рекламу и торговали своими продуктами — будут продавать напрямую», — отметил Горелкин.