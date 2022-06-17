Наука и технологии
Сегодня в 20:12
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Что значит банкротство Google для его работы в России

Объяснил депутат Госдумы
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что объявленное банкротство российской «дочки» Google не скажется на работе сервисов компании.
Что значит банкротство Google для его работы в России

По его словам, российское представительство Google было, по сути, отделом продаж, занималось продажей рекламы. Его банкротство никак не должно повлиять на работу компании в России. То есть Google просто убрала из России отдел продаж, не более.

«С точки зрения присутствия Google и его сервисов это ничего не значит, поскольку «дочка» была по сути отделом продаж. Они продавали рекламу и торговали своими продуктами — будут продавать напрямую», — отметил Горелкин.

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