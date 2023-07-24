Чтобы любители iPhone не страдали: полноценный Сбербанк Онлайн теперь доступен на смартфонах через сайт

Теперь вход в веб-версию СберБанк Онлайн на смартфоне стал таким же удобным, как через приложение. Это стало возможно благодаря технологиям PWA (Progressive Web Application) и WebAuthn (Web Authentication). Теперь клиенты могут добавить ярлык СберБанк Онлайн на рабочий стол и использовать его как приложение без лишних хлопот с адресной строкой и кнопками.

Ксения Баринова, директор СберБанк Онлайн, объясняет, что PWA-приложения имеют массу преимуществ: их не нужно искать и устанавливать из стора, они загружают только нужные страницы сайта, что делает их легковесными и схожими с нативными приложениями. Для владельцев iOS-устройств такая новая опция будет особенно полезна, так как они могут пользоваться веб-версией СберБанк Онлайн как приложением без необходимости идти в офис банка. Это улучшит клиентский опыт на всех устройствах.

Добавить ярлык веб-версии СберБанк Онлайн на рабочий стол телефона просто: нужно зайти на сайт online.sberbank.ru с мобильного устройства и следовать простой инструкции. А для быстрого входа можно просто авторизоваться в веб-версии СберБанк Онлайн, и смартфон предложит использовать такой вариант, если браузер его поддерживает. Таким образом, клиенты смогут быстрее и удобнее пользоваться услугами банка через веб-версию на своих смартфонах.