Чтобы не остановилось производство iPhone 14 Pro, Foxconn заставляет работать даже больных ковидом сотрудников

После того, как власти Китая сняли ковидные ограничения с завода, на предприятии произошла новая вспышка болезни. Многие сотрудники заразились уже в декабре, о чём сообщили семь человек, подтвердив, что они и многие другие болеют ковидом.

Несмотря на это руководство завода потребовало, чтобы больные сотрудники выходили на конвейер — в случае простоя снова затормозятся поставки iPhone 14 Pro, а Apple необходимо нарастить количество устройств на фоне праздников.

Отмечается, что в среднем больные сотрудники Foxconn работают по 10 часов в день со всеми симптомами COVID-19. А руководство предприятия требует не проходить ковидные тесты.