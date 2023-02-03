Чтобы не перерисовывать: сервис бронирования билетов «Авиасейлс» убрал границы стран на картах

23:31, 03 февраля 2023
1 мин.
Чтобы не перерисовывать: сервис бронирования билетов «Авиасейлс» убрал границы стран на картахСервис пользуется услугами сторонней картографической компании
На картах сервиса поиска дешёвых авиабилетов «Авиасейлс» исчезли границы стран и, соответственно, разделение между разными территориями.
Фото: Сloudcomputing-news.net
Нет и границ городов — на картах только названия стран и населённых пунктов. В сервисе объяснили, что не имеют отношения к изменениям в картах, потому что пользуются услугами сторонней картографической компании.
Авиасейлс - не карты, а поиск дешевых авиабилетов. Поэтому мы пользуемся внешним картографическим сервисом.
Aviasales