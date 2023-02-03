Наука и технологии
23:31, 03 февраля 2023
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Чтобы не перерисовывать: сервис бронирования билетов «Авиасейлс» убрал границы стран на картах

Сервис пользуется услугами сторонней картографической компании

На картах сервиса поиска дешёвых авиабилетов «Авиасейлс» исчезли границы стран и, соответственно, разделение между разными территориями.

Чтобы не перерисовывать: сервис бронирования билетов «Авиасейлс» убрал границы стран на картах

Фото: Сloudcomputing-news.net

Нет и границ городов — на картах только названия стран и населённых пунктов. В сервисе объяснили, что не имеют отношения к изменениям в картах, потому что пользуются услугами сторонней картографической компании.

Авиасейлс - не карты, а поиск дешевых авиабилетов. Поэтому мы пользуемся внешним картографическим сервисом.

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