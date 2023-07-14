Чубайс стал британским ученым и проанализировал неплатежи в 90-е

Неплатежи нанесли значительный удар по экономике и населению России в 1990-е, а также ощутимо подорвали престиж чиновников-реформаторов, констатировал Анатолий Чубайс в своей статье, опубликованной в российском научном журнале «Вопросы экономики», учредителем которого является Институт экономики РАН.

Борьба с неплатежами была очень сложной и заняла почти десять лет, отметил бывший вице-премьер и руководитель администрации президента РФ, аффилиация которого в статье указана как «независимый исследователь» из британского города Глазго. Возглавлявший с 1994 по 1996 год правительственную комиссию по ликвидации причин кризиса неплатежей Чубайс признает, что разработчики реформ не смогли ни предсказать появление этого разрушительного института, ни своевременно дать его научное объяснение, ни оперативно преодолеть его на практике.

По мнению исследователя, неспособность российских и зарубежных экономистов выработать рекомендации по ликвидации неплатежей говорит о беспрецедентной сложности самого явления. В экономике существует два вида неплатежей, поясняет Чубайс. При вертикальных предприятие не исполняет свои обязательства по налогам перед бюджетом государства, а последнее не исполняет свои обязательства перед предприятиями. При горизонтальных неплатежах поставщики не выполняют свои обязательства в сроки.

Причиной вертикальных неплатежей бывший глава госкорпорации «Роснано» называет слабость государства. Намерения как директоров госпредприятий, так и собственников, сталкиваясь с ними, приводили к одинаковым последствиям — налоговым недоимкам и запросу на взаимозачеты. Горизонтальные неплатежи же обуславливались слабостью института частной собственности.

Среди факторов, способствовавших решению проблемы неплатежей в 2000-е, экономист называет утверждение института частной собственности, дополненное институтом банкротства, рост платежей «живыми деньгами» за экспорт, восстановление платежей в бюджетную систему.

В марте 2022 года Чубайс ушел с должности спецпредставителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. О его достоверном местопребывании до этого момента не было известно.