Чуда не произошло: сколько будут жить первые «умные» часы Google от одного заряда

Теперь же в сети начали появляться различные подробности об устройстве, релиз которого, предположительно, состоится уже в октябре 2022 года.

Так, интернет-инсайдеры сообщают, что ёмкость аккумулятор девайса — всего лишь 300 мАч. Учитывая, что мы имеем дело с полноценными смарт-часами, это довольно-таки мало.

И свежие утечки уточняют, насколько именно мало. Судя по ним, Pixel Watch способны прожить от одного заряда не более суток.

С одной стороны, здесь вряд ли есть на что жаловаться — аналоги от Samsung и Apple работают примерно столько. С другой — пользователи, как это часто бывает, ждут какого-то чуда и прорыва от грядущих новинок. Особенно если речь идёт о первых «умных» часах от такого гиганта как Google.