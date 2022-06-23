Чуда не произошло: ввезённые по параллельному импорту гаджеты будут на 10-20% дороже

Так, например, отечественный ритейлер заявил, что значительная часть устройств будет продаваться по цене на 10–20% выше прежнего. При этом он же успокоил, что пока что «докризисных запасов» хватит ещё на два-три месяца.

Сообщается, что параллельный импорт позволил расширить ассортимент Связного более чем на 100 товарных позиций. В том числе речь идёт о планшетах, ноутбуках, «умных» часах, игровых консолях и т.д.

Напомним, что накануне, 21 июня, Госдума РФ всё же одобрила закон о легализации параллельного импорта в третьем чтении. Таким образом, российские предприниматели смогут ввозить товары в страну, даже если производитель или правообладатель не давал согласия на это.