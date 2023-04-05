Наука и технологии
03:55, 05 апреля 2023
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Чудеса случаются: женщина спаслась от взрыва газа, упав в резервуар с шоколадом

Но всё равно сильно пострадала

Сотрудница американской шоколадной фабрики R.M. Palmer Co в штате Пенсильвания Патрисия Боргес рассказала, как осталась жива при взрыве на предприятии. В тот день погибли семеро и получили различные ранения десять человек.

Чудеса случаются: женщина спаслась от взрыва газа, упав в резервуар с шоколадом

Фото: Сbsnews.com

Боргес рассказала, что сначала многие почувствовали запах газа, примерно через полчаса произошёл мощный взрыв. Её подруга погибла, а она сама с загоревшейся от воспламенения вокруг рукой упала в резервуар с шоколадом.

Благодаря шоколадной массе огонь на её теле потух, но при падении она сломала ключицу и обе пятки. Пострадавшая тоже могла погибнуть, но ввиду подготовки к смене продукции в день взрыва, она работала не на своём рабочем месте, за станком для упаковки конфет, а помогала с уборкой. В ёмкости с шоколадом женщина провела 10 часов, пока ещё не нашли спасатели.

Боргес негативно высказывается о руководстве фабрики из-за плохой эвакуации сотрудников и других проблем с безопасностью. Также её ждут несколько операций и долгое время восстановления здоровья.

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