Чудеса случаются: женщина спаслась от взрыва газа, упав в резервуар с шоколадом

Боргес рассказала, что сначала многие почувствовали запах газа, примерно через полчаса произошёл мощный взрыв. Её подруга погибла, а она сама с загоревшейся от воспламенения вокруг рукой упала в резервуар с шоколадом.

Благодаря шоколадной массе огонь на её теле потух, но при падении она сломала ключицу и обе пятки. Пострадавшая тоже могла погибнуть, но ввиду подготовки к смене продукции в день взрыва, она работала не на своём рабочем месте, за станком для упаковки конфет, а помогала с уборкой. В ёмкости с шоколадом женщина провела 10 часов, пока ещё не нашли спасатели.

Боргес негативно высказывается о руководстве фабрики из-за плохой эвакуации сотрудников и других проблем с безопасностью. Также её ждут несколько операций и долгое время восстановления здоровья.