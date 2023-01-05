Чувствуете себя глупее? Это одна из побочек простуды

В исследовании приняли участие 18 изначально здоровых человек. Три раза в день в течение трёх дней они проходили тесты на работу мозга, затем подверглись воздействию риновируса. Программное обеспечение отслеживало 18 показателей когнитивной функции, включая время реакции, способность концентрировать внимание и быстро переключать его между числами и символами.

Для оценки результатов использовалась шкала Джексона: по условиям участники оценивали себя от одного до трёх по восьми симптомам простуды. Связь между снижением мозговой деятельности и заражением респираторным вирусом стала очевидной, когда были изучены пробы жидкости, собранной после промывки носа физраствором. Наличие вирусной инфекции и количество вируса в жидкости определяли с помощью его выращивания в культуре клеток.

При изучении окончательных результатов использовалось математическое моделирование, которое помогло обнаружить скрытые корреляции и связь между ухудшенной реакций и подверженностью инфекции.

При этом учёные намерены провести углублённое и масштабное исследование, чтобы сделать однозначные выводы.

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