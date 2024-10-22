Чужой: Ромул выйдет на VHS в ограниченном тираже

Лента будет представлена в соотношении сторон 4:3, что соответствует оригинальному формату. Упаковка будет оформлена в винтажном стиле, а дизайн создан художником Мэттом Ферджесоном, известным своими работами в области постеров.

Хотя 20th Century Studios не раскрыла количество доступных копий и цену коллекционного издания, поклонники франшизы могут уже сейчас приобрести цифровую лицензию на «Чужой: Ромул» в популярных стриминговых сервисах.