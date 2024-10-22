Чужой: Ромул выйдет на VHS в ограниченном тираже

Опубликовано 22 октября 2024, 07:301 мин.
Чужой: Ромул выйдет на VHS в ограниченном тиражеРелиз запланирован на 3 декабря этого года
Фильм «Чужой: Ромул» готовится к выпуску на VHS в ограниченном количестве 3 декабря, как сообщил режиссёр Феде Альварес во время специального показа в Лос-Анджелесе в рамках фестиваля Beyond Fest. Это событие приурочено к 45-летию франшизы «Чужой», которая впервые появилась на экранах в 1979 году.
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Лента будет представлена в соотношении сторон 4:3, что соответствует оригинальному формату. Упаковка будет оформлена в винтажном стиле, а дизайн создан художником Мэттом Ферджесоном, известным своими работами в области постеров.
Хотя 20th Century Studios не раскрыла количество доступных копий и цену коллекционного издания, поклонники франшизы могут уже сейчас приобрести цифровую лицензию на «Чужой: Ромул» в популярных стриминговых сервисах.