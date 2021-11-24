Чья ракетная система лучше: российская или США?

Так, по мнению китайского эксперта, С-400 может поражать не только ракеты, но и самолёты стратегической и тактической авиации, гиперзвуковые цели и баллистические ракеты. А также другие воздушные средства в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Американский THAAD обладает кинетическим способом перехвата ракет средней дальности в верхних слоях атмосферы. С-400 — осколочным, менее мощным. При этом автор статьи утверждает, что С-400 в силу мультизадачности выигрывает у американского ЗРК.

«С точки зрения общей функциональности российский С-400 больше похож на универсальный комплекс. Поэтому, несмотря на то что для перехвата на средних и больших дистанциях используется осколочный способ, который не такой мощный, как кинетический перехват американского THAAD, его преимущество в том, что российский ЗРК способен к мультизадачности», — подчеркнул эксперт.