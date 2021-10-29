Чёрно-белая окраска панд оказалась естественным камуфляжем

С её помощью животные успешно скрываются от хищных животных в своей естественной среде обитания. Так, контрастный окрас делает панд более скрытными в ландшафте. Также он мешает хищным животным понять, каковы реальные размеры потенциальной жертвы.

Тёмные пятна, например, сливаются со стволами деревьев. В это же время светлые прекрасно сочетаются с листьями и снегом. А тот факт, что на теле панд имеется светло-коричневый оттенок учёные объяснили тем, что он нужен для плавности перехода цветов.

Что интересно, сам процесс анализа проходил по технике «цветных карт». Теперь, судя по всему, панд смогут отнести к животным с камуфляжной окраской.