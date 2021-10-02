Чёрный и зелёный чаи сравнили по пользе для сосудов человека

Как отмечается, такие исследования проводятся уже давно. Серию данных экспериментов провели с той целью, чтобы выяснить, как полифенолы в чёрном и зелёном чаях помогут пациентам, получающим терапевтические дозы ионизирующей радиации для лечения опухолей. При облучении в сосудах возрастает активность ферментов АПФ, которые регулируют кровяное давление, активизируют, в свою очередь, действие молекул-окислителей и создают активные формы кислорода. Эти факторы влияют на развитие атеросклероза.

Как сообщается, в ходе исследований выяснилось, что чёрный чай в два раза быстрее подавлял активность ферментов и молекул-окислителей, причём его полифенолов было нужно меньше в объёме, чем полифенолов в зелёном чае. К тому же, по словам учёных, в зелёном чае содержатся такие вещества, которые сами провоцируют окислительный стресс.