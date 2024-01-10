Чёрный ИИ: мошенники начали подделывать голос в Telegram для выманивания денег

С помощью ИИ создаются убедительные голосовые сообщения, состоящие из обрывков старых сообщений, в которых копируется манера речи и голос. Фейковые голосовые рассылаются во все чаты, в которых взломанный пользователь состоит, и всем его контактам. Также преступники пишут текстовые сообщения с просьбой помочь деньгами и прикрепляют фото с реквизитами карты. Таким образом мошенники пытаются выудить деньги у окружения жертвы.

Причём, поскольку злоумышленники завладевают аккаунтом, то могут распоряжаться и данными. К примеру, один пострадавших пользователей рассказал, что его данные в соцсетях отличаются от паспортных, а мошенники использовали информацию как раз из паспорта. Мошенники пытались получить 200 тысяч рублей.

Во «ВКонтакте» рассказали, что массовости таких схем в соцсети нет. По словам представителя VK, с таким вариантом мошенничеством в соцсети борется система безопасности на основе ИИ.

Как отметил ведущий специалист департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров, такой вид мошенничества является новым и продвинутым для России. Но такие схемы трудны в исполнении.

Егоров рассказал, что сначала происходит взлом аккаунта в мессенджере или соцсети, например, через онлайн-голосование, а затем мошенники скачивают все голосвые сообщения пользователя и на их основании создают фейки.