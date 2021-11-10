Чёрный перец оказался способен блокировать распространение COVID-19

Чёрный перец оказался способен блокировать распространение COVID-19Что может помочь в создании биологически активных добавок
Главный научный сотрудник ИНЦ РАН Ольга Остроумова, одна из авторов научной работы, объяснила, что замедлить распространение COVID-19 помогают препараты, которые блокируют белки человеческого тела, к которым прикрепляется возбудитель инфекции. Для исследования специалисты отобрали 20 разных алкалоидов, которые испытали на моделях вирусных и клеточных мембран в присутствии частицы белка коронавируса.
Для этого использовались алкалоиды растительного происхождения. Например, наиболее эффективное соединение — пиперин — содержится в черном перце, давно известен и используется в составе биоактивных добавок для различных медицинских целей, оно изменяет липидную оболочку вируса
В результате воздействия пиперина вирус утрачивает способность проникать в мембраны клеток человека. Благодаря этому процессу распространение COVID-19 останавливается. При этом коронавирус не станет устойчивым к пиперину, поскольку его мутации почти не влияют на липидную оболочку.