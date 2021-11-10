Чёрный перец оказался способен блокировать распространение COVID-19

В результате воздействия пиперина вирус утрачивает способность проникать в мембраны клеток человека. Благодаря этому процессу распространение COVID-19 останавливается. При этом коронавирус не станет устойчивым к пиперину, поскольку его мутации почти не влияют на липидную оболочку.