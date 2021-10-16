Цифра дня: Cколько россиян поддержали идею штрафов за отказ от вакцинации?

Специалисты SuperJob провели свежее исследование с целью выяснить — насколько нетерпимы россияне к своим согражданам, отказывающимся прививаться от коронавируса.

Для этого был устроен опрос, участие в котором приняли 1600 человек. Оказалось, что 11% жителей страны поддержали введение штрафов для тех, кто отказывается пройти вакцинацию от COVID-19. Что интересно, 17% из них это люди, которые сами уже прошли через эту процедуру, пишет RB.

В то же время против системы штрафов за подобное высказалось 63% от общего числа участников опроса. Из 73% заявили о доходе от 80 тыс рублей в месяц.

Напомним, что одним из активных приверженцев системы штрафов за отказ от вакцинации выступает вирусолог и член-корреспондент академии РАН Александр Лукашев. Он считает, что адекватной в данном случае будет наказание в виде 5 тыс рублей в казну государства. Для сравнения, на лечение одного больного COVID-19 Россия тратит около 200 тыс рублей.