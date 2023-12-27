Цифра дня: как много россиян считают телевидение главным источником новостей о событиях в стране

Опрос, проведенный ВЦИОМ, показал, что около 40% россиян считают телевидение главным источником новостей о событиях в стране и мире.

Этот результат отражает продолжающееся влияние традиционных СМИ в России, несмотря на растущую популярность интернет-платформ.

Среди других источников информации 19% опрошенных указали на новостные, аналитические и официальные сайты, а 14% предпочли социальные сети и блоги. Также 11% респондентов назвали мессенджеры основным источником новостей, а 8% полагаются на информацию, полученную из разговоров с людьми.

Интересно, что предпочтение телевидению как основному источнику новостей выше среди женщин (45%) по сравнению с мужчинами (34%). Значительное большинство (70%) тех, кто в основном получает новости из телевидения, находится в возрастной группе старше 60 лет.

В то же время, 26% участников исследования считают, что телевидение предоставляет объективную информацию.

С другой стороны, 24% респондентов отметили, что новости о событиях в России проще и быстрее найти в социальных сетях и блогах.

Что же до доверия к источникам информации, то люди старше 60 лет чаще доверяют телевидению (51%), в то время как 44% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет больше доверяют социальным сетям и блогам.

В опросе ВЦИОМ приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет.