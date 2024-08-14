Цифра дня: какое количество россиян хотят запись звонков в смартфонах

МТС провел опрос с целью узнать, как много россиян россиян хотели бы иметь возможность записывать телефонные разговоры на своих смартфонах.

Оказалось, что таких набралось аж 70% из 2000 опрошенных. Это особенно актуально для рабочих звонков: 37% респондентов хотят записи, чтобы напомнить коллегам о договоренностях, а 41% — чтобы самим не забыть важные детали.

Исследование также выявило, что 54% опрошенных раздражают звонки с неизвестных номеров. Ожидание таких вызовов стало второй по значимости проблемой, а долгие разговоры — третьей, особенно среди людей старше 45 лет.

Интересно, что молодежь чаще уточняет, удобно ли собеседнику разговаривать, тогда как старшее поколение этого делает реже. Более половины респондентов не перезванивают на неизвестные номера, а 44% после пропущенного звонка ищут информацию о номере в интернете.