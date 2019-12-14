Цифра Дня: Какое место в мире россияне заняли по использованию соцсетей?

Институт статистических исследований и экономики знаний ВШЭ вместе с Минкомсвязью и Росстатом разработали сборник “Цифровая экономика: 2020”, в котором указан мировой рейтинг по использованию соцсетей. Сообщается, что россияне в нем заняли вторую строчку.

Так, лидерами рейтинга по использованию социальный сетей являются японцы, а это 89%. В России же этот показатель зафиксирован на отметке 78%. Также установлено, что домашним интернетом владеет большая часть россиян, а именно 77%. Отмечается, что жители России пользуются интернетом наравне с жителями других стран. Более того, с помощью телефона они выходят в онлайн даже чаще многих - 65%.

Стоит отметить, что по компьютерной грамотности россияне уступают всем странам, которые подверглись анализу. Так, копировать документ на внешнее устройство может лишь 31% россиян, тогда как работой в редакторе таблиц или же в фоторедакторе владеет 21%.