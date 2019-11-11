Цифра дня: Какой процент россиян поддерживает ограничение доступа детей к гаджетам?

Как стало известно, более половины россиян на данный момент поддерживают ограничение доступа детей к гаджетам. При это около четверти (25%) граждан придерживаются мнения, что родители должны иметь двойной аккаунт — таким образом они должны контролировать поведение собственных детей в сети.

Важно отметить, что опрос был проведен среди 1,5 тыс респондентов, возраст которых составлял от 18 до 60 лет и старше. Проживали опрошенные в совершенно разных городах и сельской местности, на территории абсолютно всех федеральных округах России.

”Результаты исследования показали, что большинство россиян придерживается мнения об ограничении доступа детей к подобным устройствам, однако выступает против слежки за детьми. В рамках опроса выяснилось, что большинство россиян (54%) считает, что родителям стоит ограничивать доступ своих детей к различным гаджетам”, — говорится в тексте исследования специалистов.