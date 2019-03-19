Цифра дня: Какой средний онлайн-чек у россиян?

Компания Picodi.com опубликовала исследование в области онлайн-шопинга в России в 2018 году. Несмотря на то, что, по общемировым тенденциям и показателям, больше всего интернет-трафика как такового генерируют пользователи смартфонов, преобладающее количество онлайн-покупок в России всё ещё совершается с ПК — 61%.

Почти в два раза меньше покупок совершается со смартфонов (35%), а на долю планшетов в этом рейтинге приходится всего 4% транзакций. При этом именно у пользователей планшетов средний чек самый высокий — более 8700 рублей против 7500 рублей с компьютеров и 5600 со смартфонов.

Из-за того, что мобильных устройств на платформе Android значительно больше, чем на iOS, средний чек покупок со смартфона в целом получился приближенным к среднему чеку пользователей именно этой операционной системы. Пользователи Android в среднем тратят 5123 рубля, а iOS — 8929 рубля. По-прежнему больше всего покупок в интернете совершают женщины (58%), доля мужчин составляет 42%.