Цифра дня: на сколько чаще в РФ стали звонить по телефону после ограничений в Telegram?

После блокировки голосовых вызовов в Telegram и *WhatsApp большинство россиян стали чаще использовать обычный телефон. Исследование сервиса «Новофон» показало, что 70% участников опроса стали звонить близким и решать рабочие вопросы по телефону.

До ограничений мессенджеры использовали 75% опрошенных для общения с родственниками и друзьями, 35% — для рабочих звонков, а 12% — для связи с клиентами и заказчиками. Многие также уточняли информацию о товарах, записывались на услуги или обращались в службы поддержки компаний. Часть пользователей полностью переводила все звонки на мессенджеры.

После блокировки голосовых вызовов россияне начали искать альтернативу. Помимо телефонных звонков, 27% стали чаще писать текстовые сообщения, 22% использовать голосовые сообщения, а 10% — электронную почту. Деловые звонки через сервисы Google Meet, Zoom и Яндекс Телемост используют 13%, а сайты и приложения компаний — 7%. Каждый четвертый опрошенный начал пользоваться отечественным мессенджером MAX.

Отношение к ограничениям разделилось. Треть россиян оценивают их положительно, считая, что это способ развивать отечественные мессенджеры. Часть отметила, что быстро нашли альтернативу, а 12% считают, что мессенджеры не подходят для срочных вопросов. В то же время 31% опрошенных считают, что запрет вынудил вернуться к устаревшим способам общения, а 10% потеряли связь с некоторыми собеседниками.

Основные трудности связаны с общением с родственниками и друзьями (30%) и с людьми за границей (28%). Рабочая коммуникация усложнилась для 17% с коллегами и 12% с клиентами. При этом с компаниями проблемы возникли редко: 7% с поддержкой, 6% с врачами и 5% с учителями.

Преимущественно по телефону россияне теперь решают вопросы с близкими (48%) и срочные рабочие задачи (45%), а также записи на услуги (27%) и покупки товаров (20%). Каждый десятый ограничивает звонки только срочными вопросами, остальные используют текстовые сообщения или голосовые сообщения.

* принадлежит компании Meta, организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России