Цифра дня: На сколько процентов в России могут вырасти цены на мобильную связь?

Издание “Известия” опубликовало новый материал, в рамках которого эксперты рассказали, на сколько процентов в России могут вырасти цены на мобильную связь.

Так, по прогнозам специалистов, до конца года россияне могут столкнуться с повышением цен на мобильную связь на 5-7%. Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин напомнил, что стоимость мобильной связи начала расти еще в 2014 году. В среднем же она увеличивается на 15% за год. Такая тенденция, по мнению эксперта, продолжится и в текущем году. Согласно данным источника, по сравнению с началом года стоимость услуг операторов уже выросла на 7% и до конца года она увеличится еще на 7%.

Однако специалисты отмечают, что россияне могут и не заметить увеличение цен на сотовую связь. По словам экспертов, операторы повысят цены под видом открытия новых тарифов.