Цифра дня: На сколько процентов в России может упасть рынок электроники?

Специалисты Центра современной электроники спрогнозировали, на сколько в России может упасть рынок электроники. Так, согласно предоставленным главой компании Иваном Покровским данным, отечественный рынок электроники может упасть на 15% или же до 2,4 млрд долларов.

Кроме того, процесс падения рынка электроники уже фиксировался в 2019. Тогда он упал на 3%, тогда как в 2020 году, как предполагается, он может упасть на 15%. Также экспертом были перечислены сегменты, на которых падение скажется сильнее всего. В их число вошел сегмент фискального и торгового оборудования, в котором объемы продаж могут упасть на 60%, а также автомобилей, включая системы управления двигателем, продажи которых могут упасть на 50%.

По данным экспертов, тенденция падения скажется и на сегменте потребительских товар, продажи которых могут упасть на 30%, светотехники - на 20% и телекоммуникационного оборудования - на 20%.