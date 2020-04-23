Цифра дня: На сколько в России стало больше удаленных вакансий?

Издание ТАСС, ссылаясь на данные специалистов в области подбора персонала, сообщило на сколько в России стало больше удаленных вакансий.

Так, согласно опубликованным данным, удаленных вакансий в марте стало больше на 71%. ”В марте по сравнению с февралем число таких вакансий на hh.ru выросло на 38% и превысило 14 тыс. В апреле тренд на увеличение вакансий с удаленным форматом продолжается, за неполный месяц их количество находится на уровне более чем 10 тыс.”, - поделились с ТАСС в компании.

Сообщается также, что удаленные вакансии в основном характерны для таких сфер, как информационные технологии, системная интеграция, интернет, образовательные учреждения, услуги для бизнеса и прочие. Отмечается, что наиболее востребованными профессиями с удаленным режимом работы обладают программисты, разработчики, а также администраторы баз данных. Кроме того, в их число также входят операторы контактных центров, интернет-репетиторы, а также менеджеры.