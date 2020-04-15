Цифра дня: На сколько в России уменьшилось количество людей на улицах?

Напомним, что американская компания Apple, благодаря фирменным картам Apple Maps, занимается сбором анонимных данных о перемещениях людей по городу. Это, в свою очередь, дало возможность сотрудникам корпорации составит глобальную статистику, результаты которой позволили выяснить, на сколько в России уменьшилось количество людей на улицах.

Так, согласно данным Apple, которые компания опубликовала на специальном сайте, количество людей на улицах России упало на 50%. А на российских дорогах, в свою очередь, на 40% уменьшилось количество автомобилистов.

Стоит отметить, что Apple не связывает данные, полученные с помощью карт с персональным Apple ID пользователя, а также не сохраняет перемещения каждого пользователя, используя обезличенные данные для формирования статистики.