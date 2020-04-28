Цифра дня: На сколько в России увеличилась посещаемость пиратских сайтов из-за самоизоляции?
Издание CNBC, ссылаясь на аналитические данные компании Muso, опубликовало материал, благодаря которому стало известно, на сколько в России увеличилась посещаемость пиратских сайтов из-за самоизоляции.
Согласно данным источника, в России популярность пиратских сайтов выросла на 17%. Кроме того, такая тенденция была замечена и в других странах. Так, к примеру, американцы начали на 43% чаще посещать сайты с пиратским контентом, тогда как в Италии посещаемость подобных ресурсов достигла рекордных 66%. Аналогичные показатели были замечены и в Индии, а также Испании, в которых пиратские сайты стали востребованнее на 50%.
”Тенденции пиратства или нелицензированного потребления коррелируют и с платным или лицензированным контентом. Таким образом, так же, как в Netflix наблюдается значительный рост числа подписчиков, мы наблюдаем значительный всплеск посещений пиратских сайтов”, - поделилась глава Muso Энди Чаттерли.