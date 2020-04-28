Цифра дня: На сколько в России увеличилась посещаемость пиратских сайтов из-за самоизоляции?

Издание CNBC, ссылаясь на аналитические данные компании Muso, опубликовало материал, благодаря которому стало известно, на сколько в России увеличилась посещаемость пиратских сайтов из-за самоизоляции.

Согласно данным источника, в России популярность пиратских сайтов выросла на 17%. Кроме того, такая тенденция была замечена и в других странах. Так, к примеру, американцы начали на 43% чаще посещать сайты с пиратским контентом, тогда как в Италии посещаемость подобных ресурсов достигла рекордных 66%. Аналогичные показатели были замечены и в Индии, а также Испании, в которых пиратские сайты стали востребованнее на 50%.