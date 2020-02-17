Цифра дня: На сколько в России увеличилось число абонентов мобильного интернета?

Издание RT, ссылаясь на аналитические данные Росстата и Минкомсвязи, рассказало о том, на сколько в России увеличилось число пользователей мобильного интернета. Так, согласно опубликованной информации, число новых российских абонентов выросло почти на 40 млн в течение последних пяти лет.

Известно, что всего осенью прошлого года в России было зафиксировано порядка 144 активных пользователей мобильного интернета. Таким образом, сравнивая текущий показатель с показателем, который был зарегистрирован осенью 2014 года, а именно 106 млн, можно сделать вывод, что число абонентов в России увеличилось на 36%.

”В данном показателе учитываются только активные сим-карты. Предполагается, что одно и то же лицо может использовать несколько сим-карт, как своих, так и предоставленных работодателем”, — отметили в пресс-службе Росстата.