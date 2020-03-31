Цифра дня: На сколько в России выросли продажи ноутбуков?

Аналитики исследовательской компании Gfk подсчитали, на сколько в России выросли продажи ноутбуков. Сообщается, что накануне недели выходных техника стала более востребованной среди россиян, что может быть связано как с переходом многих компаний на удаленный режим работы, так и с резким скачком курса .

”По данным мониторинга розничных продаж GfK, на 12 неделе 2020 года (с 16 по 22 марта) продажи ноутбуков подскочили более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года”, - сообщается в исследовании компании.

Так, на 12 неделе текущего года продажи ноутбуков в России в штучном выражении выросли на 138% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Что касается смартфонов, их продажи также подскочили на 19%.