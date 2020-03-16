Цифра дня: На сколько вырос рынок онлайн-видео в России за 2019 год?

Специалисты агентства TelecomDaily опубликовали новый отчет, который дал понять, на сколько вырос рынок онлайн-видео в России за 2019 год. Так, согласно данным аналитиков, отечественный рынок видеохостинга вырос в прошлом году на 45%.

Аналитики TelecomDaily сообщили, что за прошлый год отечественный рынок онлайн-видео превысил отметку в 26 млрд рублей. А это, в свою очередь, на 45% больше, чем было зафиксировано в прошлом году. Кроме того, специалисты также спрогнозировали, что в текущем году данная тенденция сохранится, что позволит российскому рынку видеохостинга достичь 37 млрд рублей.

Также стало известно, что на данный момент объемы выручки от системы платных подписок видеохостингов превышают выручку, полученную от рекламы, заняв порядка 72% от общих доходов.