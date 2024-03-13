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Наука и технологии
Опубликовано 13 марта 2024, 10:00
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Цифра дня: насколько больше стало платных подписчиков сервисов в Одноклассниках

62%

новых платных подписчиков появилось в сервисах Одноклассников

В 2023 году количество пользователей, пользующихся платными подписками в Одноклассниках, выросло на 62% по сравнению с 2022 годом. Общее число платящих пользователей достигло 8 млн человек.

Что подтолкнуло рост?

  • Спрос на приватность: подписка «Невидимка» позволяет скрывать свою активность в сети.
  • Удобство общения: «Все включено» дает доступ к неограниченным подаркам, а «Музыка без ограничений» позволяет слушать музыку без рекламы и скачивать песни.
  • Привычные модели оплаты: Одноклассники предлагают удобные способы пополнения счета, такие как привязка банковской карты, SMS-платежи и электронные кошельки.

Кто пользуется платными подписками?

  • Основная аудитория: 35-54 года, много общаются и слушают музыку.
  • Быстрорастущий сегмент: 25-34 года, привыкли к подписочным моделям.
  • Гендерный перевес: 75% подписчиков – женщины.
  • Региональная лидеры: Москва, Московская область, Новосибирск, Санкт-Петербург, Краснодар и Екатеринбург.
Источник:Одноклассники
Автор:Булат Кармак
Теги:
#подписка
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#Одноклассники