Опубликовано 13 марта 2024, 10:00
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Цифра дня: насколько больше стало платных подписчиков сервисов в Одноклассниках
62%
новых платных подписчиков появилось в сервисах Одноклассников
В 2023 году количество пользователей, пользующихся платными подписками в Одноклассниках, выросло на 62% по сравнению с 2022 годом. Общее число платящих пользователей достигло 8 млн человек.
Что подтолкнуло рост?
- Спрос на приватность: подписка «Невидимка» позволяет скрывать свою активность в сети.
- Удобство общения: «Все включено» дает доступ к неограниченным подаркам, а «Музыка без ограничений» позволяет слушать музыку без рекламы и скачивать песни.
- Привычные модели оплаты: Одноклассники предлагают удобные способы пополнения счета, такие как привязка банковской карты, SMS-платежи и электронные кошельки.
Кто пользуется платными подписками?
- Основная аудитория: 35-54 года, много общаются и слушают музыку.
- Быстрорастущий сегмент: 25-34 года, привыкли к подписочным моделям.
- Гендерный перевес: 75% подписчиков – женщины.
- Региональная лидеры: Москва, Московская область, Новосибирск, Санкт-Петербург, Краснодар и Екатеринбург.