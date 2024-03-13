Цифра дня: насколько больше стало платных подписчиков сервисов в Одноклассниках

В 2023 году количество пользователей, пользующихся платными подписками в Одноклассниках, выросло на 62% по сравнению с 2022 годом. Общее число платящих пользователей достигло 8 млн человек.

Что подтолкнуло рост?

Спрос на приватность: подписка «Невидимка» позволяет скрывать свою активность в сети.

Удобство общения: «Все включено» дает доступ к неограниченным подаркам, а «Музыка без ограничений» позволяет слушать музыку без рекламы и скачивать песни.

Привычные модели оплаты: Одноклассники предлагают удобные способы пополнения счета, такие как привязка банковской карты, SMS-платежи и электронные кошельки.

Кто пользуется платными подписками?