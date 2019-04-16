Цифра дня: Насколько выросли легальные видеосервисы в России за год?

Согласно прогнозу аналитиков, рынок сохранит годовой темп роста на уровне не менее 30-35%, таким образом его объем по итогам 2019 года может превысить 21,4 млрд рублей.

Среди игроков рынка прирост доли обеспечили лишь IVI и Okko, тогда как YouTube снизил за прошедший год свою долю на российском рынке. Платная модель высокими темпами наращивает долю и продолжает доминировать над рекламной моделью. В структуре выручки онлайн-видеосервисов по итогам 2018 года ее доля составила 63%, прибавив почти 6 процентных пункта с конца 2017 года.

Пропорционально уменьшается доля рекламных доходов. Причем доля платной модели дошла до 2/3 в общем объеме рынка, на рекламную модель приходится только треть.

Крупнейшими онлайн-видеосервисами на российском рынке по итогам 2018 года являлись ivi, YouTube и Okko с долями 23,9%, 14,7% и 12,8% соответственно. На трех этих игроков приходится почти половина всей выручки. Лидерами по росту выручки остались «Мегафон ТВ» (+87,4%), Okko (+79,9%) и ivi (62,5%). Компания Tvzavr, впервые за эти годы, выбыла из первой тройки по динамике выручки, заняв только 7 позицию.