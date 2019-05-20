Цифра дня: Насколько выросли платежи в онлайн-кинотеатрах благодаря «Игре Престолов»

Аналитики российского платёжного сервиса QIWI обратили внимание на резкий рост платежей в онлайн-кинотеатрах — в апреле 2019 года он увеличился на 54%.

Специалисты связывают рост с выходом финального сезона популярного сериала «Игра Престолов». Всплеск объема и количества операций в категории «онлайн-кинотеатры» зафиксирован в апреле 2019 года. Причем пики приходятся на понедельники – дни выхода новых серий.

В целом в апреле 2019 года объем платежей в этой категории увеличился на 54% по сравнению с апрелем прошлого года. Количество операций также существенно выросло по сравнению с прошлым годом. В первом квартале 2019 года рост составил 6,5%, причем большинство оплат пришлось на апрель - 72,2%.

Самый большой рост объемов платежей был зафиксирован 15 апреля в день выхода первой серии восьмого сезона «Игры Престолов» – тогда он вырос в 3,2 раза от показателей на ту же дату в 2018 году. Стоит отметить, что рост объема платежей зависит от «эпичности» серии. К примеру, 29 апреля была серия про битву с армией̆ «Короля Ночи», и в этот день оборот был на 51% выше, чем 22 апреля. А 13 мая, когда вышла 5 серия, где также была показана большая битва, обороты выросли на 54% по сравнению с 6 мая.