Цифра дня: Сколько беспилотников получила армия России с 2012 года?

Издание ТАСС, ссылаясь на данные сборника "Основные итоги деятельности Вооруженных сил РФ в 2012-2020 годах", сообщило, сколько беспилотников получила российская армия с 2012 года.

Так, согласно обнародованным данным, армия страны получила более 900 комплексов с беспилотниками с 2012 года. В то же время, отмечается, что доля современных вооружений, военной и специальной техники увеличилась в 70 раз. В документе были названы и примеры новых беспилотников. В частности, были отмечены комплексы с разведывательно-ударными БПЛ "Иноходец-РУ" и "Форпост-Р".

Напомним, что на этой неделе министр обороны РФ Сергей Шойгу, в рамках итоговой коллегии военного ведомства, объявил о начале поставок в войска этих комплексов с разведывательно-ударными БПЛ.