Цифра дня: сколько часов длился самый долгий новогодний звонок

Исследование, проведенное Т-Мобайлом совместно с аналитическим проектом T-Data, показало интересные данные о мобильном трафике россиян в новогоднюю ночь. Согласно результатам, самый долгий звонок в ночь с 31 декабря на 1 января длился 5 часов 45 минут. Звонок был совершен между жителями Калининградской области и Башкортостана, что оказалось дольше почти на два часа, чем сам полет из Калининграда в Уфу.

Средняя продолжительность звонков в новогоднюю ночь составила всего 84 секунды. В среднем россияне поздравили по телефону 10 близких, а пик активности пришелся на время боя курантов и продолжался до 1 часа ночи.

Среди других данных исследования, были отмечены рекорды по количеству отправленных СМС-сообщений. Например, жители Самарской области отправили по 30 сообщений на человека в новогоднюю ночь, что является самым высоким показателем. На втором месте оказалась Челябинская область с 14 СМС, а третье место заняла Новгородская область, где один абонент отправил в среднем 12 СМС.

Также было зафиксировано увеличение интернет-трафика в мессенджерах Telegram и WhatsApp на 23% по сравнению с прошлым годом. Это эквивалентно примерно 60 МБ на одного пользователя, что соответствует 32 отправленным новогодним фотографиям.

Что касается мошенников и спамеров, то их активность в новогоднюю ночь значительно снизилась. Согласно данным исследования, 1 января их активность была в пять раз ниже обычного.