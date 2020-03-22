Цифра дня: Сколько человек по всему миру заболели коронавирусом?

На сайте проекта университета Джонса Хопкинса была опубликована информация о том, сколько человек по всему миру заболели коронавирусом. Так, согласно актуальным данным, число инфицированных людей достигло отметки 303816 человек.

Сообщается также, что из 303816 зараженных вылечиться удалось 91676 человек, тогда как летальный исход был зафиксирован 12966 раз. На данный момент больше всего зараженных было зарегистрировано в Китае, а именно 81305 человек. На втором месте по количеству инфицированных находится Италия, в которой с коронавирусом столкнулось 53, 5 тыс людей, тогда как в Испании заразилось 25,3 тыс, а в США 25,1 тыс.

Известно, что на сегодняшний день коронавирус помимо Китая коснулся порядка 167 стран. В России же, согласно актуальным данным, зафиксировано порядка 306 заражений, из них 16 случаев выздоровления.