Цифра дня: Сколько человек пользуется Алисой Яндекса ежедневно?

Цифровым помощником «Алиса» компании Яндекс ежедневно пользуются 8 миллионов человек. Об этом рассказал журналистам операционный и финансовый директор Яндекса Грег Абовский на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Абовский заявил: «Каждый день, по-моему, 8 млн людей обращаются в Алису, каждый месяц 30 млн людей пользуются Алисой. И уже сегодня 20% всех запросов в Яндекс — они голосовые».

Напомним, Яндекс запустил виртуальный помощник «Алиса» 10 октября 2017 года. Он доступен на Яндекс.Телефоне, смарт-колонке Яндекс.Станция, через фирменные приложения на обычных смартфонах, а также в автомобилях с Яндекс.Авто.