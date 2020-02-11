Цифра дня: Сколько человек умирают в год из-за загрязнения атмосферы?

Согласно официальным данным Всемирной организации здравоохранения всего в год от загрязнения атмосферы токсичными веществами и канцерогенами умирают около семи млн человек. Однако эксперты отмечают, что настоящее число погибших может быть куда выше. Кроме того, на данный момент ученые не установили насколько опасны определенные виды загрязнений для людей и домашних животных.

Об этом пишут журналисты издания BMJ, ссылаясь на результаты исследований ученых. ”Результаты наших замеров показывают, что почти всех этих последствий можно было бы избежать, если бы власти мегаполисов придерживались тех стандартов по концентрации озона в воздухе, которые предписываются нормами ВОЗ”, - заявляют исследователи.

Ученые также отметили, что в случае уменьшения доли газов в атмосфере до допустимых норм можно добиться улучшения ситуации и в тех городах, где данные предписания исполняются, а это, в свою очередь, позволило бы уменьшить уровень смертности от загрязнений атмосферы.