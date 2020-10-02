Цифра дня: Сколько денег Huawei вложит в сотрудничество с Россией?

В ходе конференции Huawei «Цифровое сообщество 2020», проходящей в Москве, представители китайского технологического гиганта рассказали, сколько денег они вложат в сотрудничество с Россией.

На мероприятии выступил президент китайской компании в евразийском регионе Эйден У, который поделился информацией о задачах России в сфере цифровизации. Также представитель Huawei рассказал и о том, как компания может посодействовать стране в их осуществлении. В частности, стало известно, что Huawei выделит более одного миллиарда долларов на локальные закупки, проведение исследовательских работ, разработок и формирования экосистем для прогресса “Цифрового сообщества” в России.

Эйден У отметил, что страна богата мощным программным обеспечением вкупе с передовыми возможностями в сфере научных исследований, дополняющих экспертизу компании.