Цифра дня: Сколько денег из бюджета потратят на закон об автономности рунета?

Правительство России заложило в общей сложности более 1,8 млрд рублей из бюджета на реализацию законопроекта о защите рунета от внешних угроз. Об этом рассказало информационное агентство «Интерфакс».

В 2019 году на него выделено 597 миллионов рублей, в 2020 году — 699 миллионов рублей, а в 2021 — 546 миллионов рублей. Деньги будут тратиться в основном на создание и поддержку Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Причём в дальнейшие годы на поддержание потребуются дополнительные средства из федерального бюджета.

Напомним, законопроект об автономной работе рунета был предложен Госдуме 14 декабря 2018 года. Он предусматривает создание инфраструктуры, которая обеспечит работу рунета, если российские операторы связи потеряют возможность подключения к зарубежным корневым серверам. Операторы связи отмечают сырость закона и высокие риски. Особенно они протестуют против того, что законопроект возлагает ответственность за сбои в работе сети и оборудования на операторов.