Цифра дня: Сколько денег планируют выделить США на "сдерживание России"?

Стало известно, сколько денег планируют выделить США на “сдерживание России”. Так, согласно инициативе, предложенной Комитетом палаты представителей США по вооруженным силам, для осуществления данной цели необходимо порядка 3,8 млрд долларов.

”Полностью профинансировать «Европейскую инициативу» по сдерживанию и предоставить дополнительно 3,789 миллиардов долларов США для стратегических морских перевозок, спутниковой связи, дозаправки, подводных и противолодочных боевых действий, которые усиливают сдерживание против России”, — сообщается в обнародованном документе.

Также американский Комитет запланировал вложить средства в поддержку Украины. Данная инициатива подразумевает вложение в страну порядка 250 млн долларов. Отмечается, что пятая часть вышеназванной суммы предназначена для поставки летального оружия. Кроме того, в палате представителей Соединенных Штатов посоветовали сохранять ограничение общего военного сотрудничества с Москвой. Однако стоит отметить, что Комитет, в свою очередь, сообщил о необходимости ведения более основательного диалога о связанных с уменьшением вероятности военного конфликта с Россией вопросах.