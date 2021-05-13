Цифра дня: Сколько денег пользователей спасла от кражи Apple за 2020 год?

Представители американской Apple поделились отчетом о защите пользователей фирменных устройств от злоумышленников. Благодаря нему выяснилось, сколько денег пользователей спасла от кражи Apple за прошлый год.

Так, согласно обнародованным данным, за прошлый год компании удалось спасти порядка 1,5 млрд долларов или более 110 млрд рублей пользователей от кражи мошенников. Для этого компания отклонила более 48 тысяч приложений, которые имеют скрытые или незадекларированных функции. Также в прошлом году компания отклонила более 150 тысяч приложений для обмана пользователей или же тех, что являются клонами других программ. Отклонены были и более 215 тысяч программ, которые нарушают приватность пользователей.