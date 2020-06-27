Цифра дня: Сколько денег потерял глава Facebook в связи с бойкотом рекламы в соцсети?

Известно издание Bloomberg опубликовало новый материал, в котором сообщается о том, сколько денег потерял глава Facebook Марк Цукерберг в связи с бойкотом рекламы в соцсети.

Так, согласно опубликованным источником данным, Цукерберг лишился порядка 7,21 млрд долларов после того, как компании ограничили публикацию рекламы в социальный сетях Facebook, Twitter и Instagram. Сообщается, что крупнейшие компании, в числе которых Coca-Cola, Verizon, Unilever, а также Hershey, перестали размещать рекламу в Facebook в связи с тем, что социальная сеть прилагает недостаточно мер для регулирования расистских сообщений, а также контента с недостоверной информацией.

По данным Bloomberg, акции Facebook упали на 8,3% после того, как к бойкоту присоединилась компания Unilever, что, как отмечается, является самым большим падением в течение последних трех месяцев. Более того, представители Unilever отметили, что в текущем году не станут более вкладывать средства в рекламу на платформе Facebook. В Coca-Cola, в свою очередь, сообщили, что не станут публиковать рекламу в социальной сети Цукерберга как минимум месяц. Данный бойкот отразился и на рыночной стоимости социальной сети, которая упала на 56 млрд долларов.