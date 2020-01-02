Цифра дня: Сколько денег потратит США на обслуживание новейших истребителей?

Представители Пентагона на своем официальном сайте сообщили, что в текущем году основные затраты США на обслуживание новейших истребителей F-35 составят порядка 1,9 млрд долларов.

В то же время основные и дополнительные затраты США на услуги по обеспечению обслуживания истребителей F-35 составят более 2 млрд долларов. Отмечается, что в рамках этой суммы учтена как работа самолетов, так и приобретение дополнительных деталей для 28 летательных аппаратов.

”Компании Lockheed Martin выдан контракт стоимостью $1,926 млрд на техническое обслуживание и логистическую поддержку истребителей F-35, находящихся на вооружении ВМС, ВМС и КМП США, а также инозаказчиков. Все работы должны быть выполнены к декабрю 2020 года”, - указано в официальном обращении пресс-службы Пентагона.